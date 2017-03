Wodtke machte den Deckel drauf

artikel-ansicht/dg/0/

Dass die Partie lange Zeit offen stand, lag nur an der Unentschlossenheit der SpG-Angreiferinnen. Sie begannen bei trübem Wetter sehr stürmisch. Marlen Wodtke setzte sich in der Anfangsphase zweimal prima durch, doch anstatt selbst abzuschließen, suchte sie eine Mitspielerin, was misslang. Dies klappte dann in der 12. Minute. Ihre Vorlage verwertete Annika Wasserroth mühelos zur Führung.

Die Gastgeberinnen blieben auch anschließend spielbestimmend, was sich aber nicht im Ergebnis widerspiegelte. So bediente FSV-Torfrau Monique Gottwald unfreiwillig Laura-Jasmin Brandt, die aber knapp vorbeischoss. Wenig später hatte SpG-Trainer Oliver Gühne schon den Torschrei auf dem Lippen, als Brandt abzog, doch Gottwald bekam die Hände noch an den Ball. Aber auch Wasserroth hätte noch vor der Halbzeit erhöhen können.

Diese knappe 1:0-Führung war kein Ruhekissen und die Gäste fanden zu Beginn der zweiten Hälfte besser in die Partie, waren giftiger. Doch bis auf drei Eckbälle sprang für sie nichts heraus. Man merkte, dass die Borgsdorfer ihre beste Stürmerin für das Pokalspiel gegen Beelitz schonten.

Nach einer Stunde hatten die Gastgeberinnen ihre Müdigkeit überwunden, waren wieder klar der Chef auf dem Platz. In der 70. Minute setzte sich Cindy Wichmann auf der rechten Seite durch und bediente Wodtke, die zum 2:0 einschob. Das FSV-Team nahm zwei Wechsel vor, wollte die Partie drehen, doch die Gühne-Truppe ließ sich nicht überrumpeln. Im Gegenteil. Zehn Minuten vor dem Ende vollendete Wodtke einen schnellen Angriff zum 3:0-Endstand. Nun wechselte auch Trainer Gühne dreimal, um einerseits Spielerinnen zu schonen und den anderen wiederum Spielpraxis zu gewähren.

Die SpG-Frauen haben dieses Wochenende Spielpause, weiter geht es am 2. April mit der Auswärtspartie beim 1. SV Eberswalde.