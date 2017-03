USC-Fechter verteidigt zwei Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (dmu) USC-Fechter Dirk Müller hat bei den 27. international offenen norddeutschen Senioren-Meisterschaften in Hannover in seiner Altersklasse 50+ einen Medaillensatz gewonnen. Er verteidigte aus dem Vorjahr den Titel im Florett-Fechten und den Vizemeistertitel mit dem Degen. In der Säbelkonkurrenz gewann er nach Silber vor einem Jahr Bronze. Hier sicherte sich Säbelspezialist Jörg Koslitz vom USC Viadrina, der zum ersten Mal an diesen Titelkämpfen teilnahm, Silber.