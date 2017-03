Neue Pächter gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Ein regelrechter Aufschrei ging Anfang des Jahres durch die Freunde leckeren amerikanischen Essens in der Region. René Thoms hat sein seit 2010 betriebenes Blockhaus am Wolzensee aus gesundheitlichen Gründen dicht gemacht. Damit fiel eine Lokalität aus dem Rathenower Gaststätten-Raster, die Besucher auch von weit her angezogen hat und in der es oft schwierig war, ohne Reservierung einen Platz zu bekommen. Der Eigentümer des Blockhauses, die Rathenower Wärmeversorgung GmbH, sucht seit dem einen neuen Pächter.