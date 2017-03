Erste Titelverteidigung für Weltmeister Zeuge

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Am Samstag geht es in der MBS Arena von Potsdam um den letzten WM-Titel eines deutschen Profiboxers in einer der vier großen Weltverbände. Der 24 Jahre alte Berliner Supermittelgewichtler Tyron Zeuge trifft in seiner ersten Titelverteidigung auf den Nigerianer Isaac Ekpo.