Investition an einem Ort deutscher Luftfahrtgeschichte

Stölln (MOZ) Es war ein kleiner Schritt für ihn, aber ein großer für die Menschheit. Neil Armstrong betrat 1969 den Mond. Dieser Astronaut ist ebenso gut bekannt wie Juri Gagarin, der 1961 als erster Mensch im Weltraum war. Als erster Deutscher umkreiste Sigmund Jähn 1978 die Erde. Wer sich in der Rückblende fragt, wo all das wurzelte, sollte auch Stölln besuchen. Visionär Otto Lilienthal konnte leider nicht miterleben, wie andere seine Erkenntnisse im Gleitflug aufsogen und in spätere Entwicklungen einfließen ließen. Denn er verunglückte bekanntlich 1896 bei einem seiner Gleitflüge am Gollenberg.

Stölln blieb bislang nur für die DDR-Airline Interflug eine bedeutende Stätte der Luftfahrtgeschichte. 103 Jahre nach Lilienthals tödlichem Unfall spendierte sie dem Fliegerort eine Passagiermaschine sowjetischer Bauart. Diese Iljuschin (IL-62) war 1973 in Dienst gestellt worden. Ihr letzter Flug führte am 23. Oktober 1989 ins Westhavelland.

Dass das weiß-rote Flugzeug aus einiger Entfernung so aussieht, als könne sie noch heute abheben, ist dem Otto-Lilienthal-Verein zu verdanken, dem die Maschine gehört, der sie hegt und pflegt und der Stölln zur Gedenkstätte der Luftfahrtgeschichte entwickelte und weiter entwickeln würde, sofern es Unterstützung gäbe wie von der im Februar 1991 liquidierten Interflug.

Laut Cheflilienthaler Horst Schwenzer gehe es aber derzeit um die IL-62 selbst, die nun reparaturbedürftig sei. "Experten der Interflug haben sich das Flugzeug noch einmal angesehen und stellten fest, dass nur Oberflächenbehandlungen die Erhaltung des Flugzeuges nicht sichern können. Eine Generalüberholung ist dringend notwendig, weil sonst die Sicherheit der Besucher bei Betreten des Flugzeuges in den nächsten Jahren nicht mehr gewährleistet ist", so Schwenzer in einem Schreiben, das er in Anbetracht geschätzter Reparaturkosten von rund 100.000 Euro aufgesetzt hat. "Ein Antrag auf Fördermittel des Landes Brandenburg ist gestellt, jedoch bisher nicht bewilligt. Selbst wenn diese Mittel bereitgestellt würden, fehlen immer noch rund 30.000 Euro." Der Otto-Lilienthal-Verein sucht deshalb private Spender oder gar dauerhaft Unterstützung aus der Wirtschaft für das Stölln-Projekt, passender Weise aus der Luftfahrtbranche. Nach der Interflug kam noch keine andere Airline auf die Idee, an diesem Ort deutscher und internationaler Luftfahrtgeschichte zu investieren.

Informationen dazu, wie geholfen werden kann, gibt es im Internet auf www.otto-lilienthal.de.