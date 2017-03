Peru kämpft mit "Küsten-Niño"

artikel-ansicht/dg/0/

Lima (dpa) Es ist fast etwas gespenstisch, was die Schiffahrtsbehörde Perus im täglichen Wetter-Bulletin veröffentlicht. An der Nordküste liegt die Wassertemperatur im Pazifischen Ozean aktuell 5,5 Grad Celsius über den Durchschnittswerten, bei 28 bis 30 Grad. Es kommt zu Ausschlägen, die Wissenschaftler vor Rätsel stellen, bis hin zu ungewöhnlichem Wellengang, der zur Schließung von gleich 23 Häfen entlang der rund 3000 Kilometer langen Küste führte.

