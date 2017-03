Von Loriots Waldmöpsen bis zum Luther-Pass

artikel-ansicht/dg/0/

Barnimer Land: Gärten & Parks zur IGA und Apfelbrand von Streuobstwiesen

Passend zur diesjährigen Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin, die vom 13. April bis 15. Oktober 2017 stattfindet, wurde die "Erlebnis Barnim"-Broschüren-Reihe um das Thema "Gärten & Parks" erweitert. Darin finden die Gäste Inspirationen, welche grünen Oasen im Barnimer Land zu entdecken sind. Außerdem gibt es Informationen über die Barrierefreiheit der einzelnen Ziele und wie diese zu erreichen sind. Zusätzlich enthält das Heft Hinweise zu Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten in der näheren Umgebung. Erhältlich ist die 40-seitige Broschüre im künftigen Info-Zentrum der IGA Berlin und in allen Tourist-Informationen des Barnimer Landes.

Eine weitere Neuigkeit ist die "Barnimer Streuobstwiese". Dieser Brand wird aus Äpfeln der Region in der Destillerie Dr. Schulz in Werneuchen im Ortsteil Krummensee hergestellt und ist ein originelles Souvenir für Gäste, die das Barnimer Land besuchen. Die Destillerie mitten im Dorf ist gleichzeitig ein Bio-Hof, der sich nicht nur auf die eigene Ernte sowie Verarbeitung von Wildobst und Kräutern zu Spirituosen spezialisiert hat. In dem landwirtschaftlichen Betrieb werden darüber hinaus ganzjährig Shii-take-Pilze und Austernseitlinge produziert. (www.barnimerland.de, www.halbsowild.com)

Brandenburg/H.: Stadtralley und Führung zu Loriots Waldmöpsen

Brandenburg an der Havel - die mehr als tausendjährige Stadt kann man auf vielfältige Weise erkunden, ob mit der Familie, im Team oder alleine. Ausgerüstet mit Stadtplan, Anleitung und Fragezettel und ein bisschen Kondition, geht eine rund zweistündige Entdeckungsreise los. Dann heißt es historische Stätten aufsuchen, Fragen beantworten und Punkte sammeln. Am Ende erhält der Sieger oder die Siegergruppe einen kleinen Preis. Die Stadtrallye kann zu jeder Jahres- und Tageszeit gemacht werden. (www.stg-brandenburg.de)

Auf einer zweistündigen Führung können sich Besucher auf die Spuren der ausgewilderten Waldmöpse begeben. Die bronzenen Waldmops-Figuren, die im Stadtgebiet verteilt sind, erinnern an den in Brandenburg an der Havel geborenen Humoristen Loriot alias Vicco von Bülow. Loriot stellte das Tier einst in seinem Sketch "Tierstunde - Der wilde Waldmops" der erstaunten Weltöffentlichkeit vor. Inzwischen finden sich im Stadtgebiet mehr als 20 Skulpturen des Tieres. (www.stg-brandenburg.de)

Elbe-Elster-Land: Auf Tour mit dem Luther-Pass

Ähnlich einem Pilgerpass mit Lizenz zum Stempeln verbindet der Luther-Pass die Stätten der Reformation im Landkreis Elbe-Elster mit Jüterbog im Fläming, Torgau in Sachsen und Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Er ist ein chronologischer Wegweiser für die Spurensuche in den acht beteiligten Städten. In Bad Liebenwerda etwa erfährt man, wo Luther seinen Thesen abschwören sollte. Außerdem lädt die Sonderausstellung "Reformation begreifen" im Marionettentheatermuseum zu einem Besuch ein. Hier kann man sich zugleich von Puppenspiel aus aller Welt verzaubern lassen. Im Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde wird Luthers Hingabe an Musik und Gesang zum Thema "Musik habe ich allzeit lieb gehabt". Und in Schloss Doberlug stehen "Die letzten Mönche von Dobrilugk" im Fokus, denen die Reformation Haus, Brot und Arbeit nahm. Zentrales Objekt des Jubiläums im Landkreis aber ist das Museum "Mühlberg 1547". (www.lutherpass.de)

Frankfurt (Oder): Zusammenarbeit mit den polnischen Nachbarn

Frankfurt an der Oder und die polnische Nachbarstadt Slubice, die ehemalige Frankfurter Dammvorstadt, gehen beim Tourismus gemeinsame Wege. So wird die Tourist-Information im neu erbauten Bolfrashaus in Frankfurt von beiden Städten zusammen betrieben. Zu Beginn dieses Jahres wurde außerdem die "Gemeinsamen Grundlagen für die Tourismusentwicklung in Frankfurt (Oder) und Slubice 2017-2020" beschlossen. Im Mittelpunkt stehen die Themen Rad- und Wassertourismus, Kultur- und Erlebnis/Shoppingtourismus, Natur- und Aktivtourismus. (www.tourismus-ffo.de)

Cottbus: Das Fürstenpaar lebt!

Und es unterhält noch heute seine Gäste! Charmant, lebensfroh und mit etwas Schalk im Nacken präsentieren "Fürst Pückler" und "seine Gattin Lucie" im Schloss Branitz die Wohnkultur des 19. Jahrhunderts. Die aufwändig restaurierten Salons zählen zu den Höhepunkten und lassen die Lebensphilosophie ihrer damaligen Bewohner nachempfinden. (Anmeldungen zu Führungen in historischen Kostümen: 0355/75150)

Passend dazu ist vom 14. Mai bis 31. Oktober im Schloss Branitz die Sonderausstellung "Der Fürst und die Königin" zu sehen. (www.pueckler-museum.de)

Dahme-Seenland: Aktivangebote und Schlossfest

Im diesem Landkreis stehen in diesem Jahr Aktivangebote in der Natur, Themen rund ums Wasser, Radfahren und Wandern im Fokus. Der Flyer "Dahme-Seenland aktiv - unterwegs zwischen Berlin und Spreewald" wird dafür neu aufgelegt. Ebenfalls in einer überarbeiteten Version erscheint der Flyer "Die schönsten Radtouren im Landkreis Dahme-Spreewald". Passend dazu gibt es eine Broschüre, die über Fahrradverleih-Stationen im Reisegebiet informiert.

Anradeln heißt es am 8. April, wenn es auf der Radtour "Kräuterbegegnungen" von Königs Wusterhausen nach Bindow geht. Von dort rollen die Teilnehmer auf einem neuen Radweg nach Wolzig. Entlang des Wolziger Sees geht es weiter nach Kolberg zum Käuter- und Naturhof.

Ein Höhepunkt ist am 8. Juli auch das Schlossfest in Königs Wusterhausen "300 Jahre Schulpflicht". Die Besucher können sich hier u.a. auf einen historischen Festumzug und Exerzierübungen freuen. (www.dahme-seen.de)