Wissenschaftlicher "Polen-Basar" an der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Slubice (MOZ) Es soll so ähnlich zugehen wie auf einem der Polen-Basare an der Grenze, nur dass es diesmal freilich nicht um Kleidung, Blumen oder Geschenke, sondern um wissenschaftliche Fragen geht: um historische, wie zum Beispiel das Schicksal polnischer Kinder, die während des Zweiten Weltkriegs von deutschen Soldaten gezeugt wurden; aber auch um ganz aktuelle Probleme aus Politik, Wirtschaft oder Steuerrecht bis hin zu scheinbar skurrilen Dingen wie einem Vergleich der Esskulturen in der DDR, der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561268/

Einen Überblick über all die Themen zu gewinnen, die von heute bis zum Wochenende beim internationalen Kongress der Polenexperten behandelt werden, ist gar nicht so einfach. "Das liegt daran, dass wir keinen fachspezifischen, sondern einen fächerübergreifenden Kongress veranstalten. In Amerika bezeichnet man das als Convention", erläutert Dagmara Jajesniak-Quast von der Frankfurter Europa-Uni.

Die Leiterin des "Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien" an der Viadrina ist stolz, dass rund 300 Experten aus aller Welt ihrem Ruf und der Einladung des im hessischen Darmstadt ansässigen "Deutschen Polen-Instituts" gefolgt sind. Die Teilnehmer des Kongresses kommen nicht nur aus Deutschland und Polen, sondern auch aus der Schweiz, Österreich und vereinzelt aus Japan und den USA.

"Vor ein paar Jahren gab es so etwas wie Polenstudien in Deutschland noch gar nicht", sagt die in Krakau geborene Wissenschaftlerin. Die Beschäftigung mit ihrem Geburtsland sei vom vereinten Deutschland lange vernachlässigt worden, ist sie überzeugt. "Wenn überhaupt, dann beschäftigte man sich mit der Sprache, Geschichte und Landeskunde, aber kaum mit der Ökonomie oder anderen Sparten", sagt sie. Dabei brauche man "intime Kenntnisse eines Landes, um seine Wirtschaft und auch sein Recht zu verstehen", argumentiert die Wissenschaftlerin. Inzwischen sei jedoch ein weltweites Netzwerk der Polenforschung entstanden, das auf diesem Kongress auch sichtbar werden soll. "Es werden neueste Forschungen, Publikationen und Studiengänge vorgestellt - und daraus ergeben sich wieder neue Anregungen", meint Jajesniak-Quast.

Das Prinzip der fächerübergreifenden Forschung gilt auch an dem von ihr geleiteten "Zentrum für interdisziplinäre Polenstudien" der Viadrina. Dieses hat sich bisher etwa mit den Folgen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union oder auch der Wiederkehr nationaler Widersprüche aus der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg im heutigen Polen und anderen östlichen EU-Staaten auseinandergesetzt.

Der viertägige Kongress wird heute in der Frankfurter Konzerthalle von Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke in seiner Funktion als Polenkoordinator der Bundesregierung und von dessen polnischem Pendant Jakub Skiba eröffnet. An den kommenden Tagen soll es unter anderem auch um das Geschichtsbild der gegenwärtigen polnischen Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" gehen. "Über den Ablauf des Kongresses kann man sich auf unserer Internetseite informieren", lädt Dagmara Jajesniak-Quast Interessenten ein. Natürlich werde niemand ausgeschlossen, der bei einzelnen Themen dabei sein möchte.

www.polenforschung.de