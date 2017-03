artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf . "Hey", dachte sich Jenny, "probiere ich es doch mal". Und da sie mutig war, wird sie heute auch mit einer Veröffentlichung ihres Fotos belohnt. Die Hennigsdorferin ist 29 Jahre alt und "eine unglaublich dankbare und überglückliche Mama", wie sie schreibt. Jenny ist Erzieherin und hat ihre "Erfüllung in den Augen der Kinder gefunden. Für mich gibt es nichts Vollkommenderes und Ehrlicheres als das Lächeln und die Worte eines Kindes. Meine Liebe für sie, schenken sie doppelt zurück." Und über sich: "Ich bin liebevoll, emotional, ehrlich und empathisch. Doch auch durchaus geradeaus. Die Wahrheit und Aufrichtigkeit zählen für mich zu den großen Tugenden, auch wenn sie nicht nur angenehm sind."

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18, oder Ihre Frau/Freundin ist es, dann schicken Sie ein Bild (Foto mind. 10x15 oder Datei - ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse:S sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2018 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen