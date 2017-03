Polizei schnappt Einbrecher-Trio auf einem Feld

artikel-ansicht/dg/0/

Schmachtenhagen (OGA) Der Hund schlug an auf einem Grundstück im Birkenpilzweg in Schmachtenhagen. Daraufhin bemerkte der Bewohner Einbrecher auf seinem Grundstück und rief am Mittwoch um 1.36 Uhr umgehend die Polizei.

Mit zwei Funkstreifenwagen konnten die Beamten ein Auto auf einem Acker stoppen. Der Schmachtenhagener war einem der Männer, der nach dem Bemerktwerden sofort die Flucht Richtung Bundesstraße 273 antrat, in gehörigem Abstand gefolgt und konnte so die Polizei instruieren, wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs die nächtliche Dramatik beschreibt.

In dem Audi Avant saßen drei Polen. Ein 26-Jähriger wurde bereits mit Haftbefehl aus Würzburg gesucht, so Röhrs, und daher auch nach der Vernehmung und richterlichen Entscheidung einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Die beiden anderen mutmaßlichen Einbrecher, die beide einschlägig wegen bandenmäßigen Diebstahls von Fahrzeugen vorbestraft sind, ließ die Polizei zunächst wieder gehen.

2015 gab es in Oberhavel 411 Wohnungseinbrüche, aufgeklärt wurden nur 41. Die Polizei ist dabei immer wieder von Kommissar Zufall oder aufmerksamen Zeugen abhängig. Insgesamt vermerkte die Polizei im Verhältnis zum Vorjahr einen Rückgang an Wohnungs- und Hauseinbrüchen. Die Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor.

In diesem Fall fehlte im Auto jegliches Diebesgut und damit auch ein beweiskräftiger Nachweis für die Diebestour. Dennoch ist bekannt, dass Gruppen und Banden gezielt im Bereich der Polizeidirektion Nord und auch anderer grenznaher Kreise nach wertvollem Diebesgut suchen. Manchmal gelingt dann auch der Zugriff.

So gelang der Polizei im November mit fünf Funkstreifenwagen, Hubschrauber und Fährtenhund, drei Tatverdächtige in Osterne zu schnappen. Auch diese waren aus Polen nach Oberhavel eingereist. Nach einem Überfall auf einen Caravanhändler einige Monate zuvor in Wensickendorf wurden zwei Kriminelle geschnappt, die inzwischen in Polen verurteilt sind.