DFB-Elf ohne Khedira gegen England

Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hat eine Knochenhautreizung am linken Knöchel, berichtete Co-Trainer Marcus Sorg in einem Interview auf der DFB-Homepage. Khedira sei bereits angeschlagen aus Italien angereist.

«Heute Mittag wurde nun entschieden, dass Sami gegen England nicht eingesetzt wird - aber wirklich nur als reine Vorsichtsmaßnahme», sagte Sorg. Wer für den 29-Jährigen gegen die Three Lions spielen wird, ließ der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw offen.

Gegen England fallen bereits Kapitän Manuel Neuer im Tor sowie die Offensivspieler Mesut Özil, Julian Draxler und Mario Gomez wegen Problemen in Wade, Oberschenkel oder den Adduktoren aus. Lukas Podolski wird die DFB-Auswahl in seinem 130. und letzten Länderspiel als Kapitän anführen. Ob Khedira am Sonntag im WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan wieder mitwirken kann, wurde noch nicht kommentiert.