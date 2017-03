Mazda MX-5 RF (Cabrio)

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) . Design: Mazda bietet die aktuelle Generation des MX-5 mit einem versenkbaren Hardtop an. Der MX-5 RF hat ein dreiteiliges Verdeck aus Glas und Kunststoff erhalten, das am Heck in breiten Säulen ausläuft. Es lässt sich elektrisch bei Geschwindigkeiten bis zehn km/h auch während der Fahrt versenken. 13 Sekunden benötigt das Cabrio zum Öffnen des Daches.