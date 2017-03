Schottisches Parlament wird über Unabhängigkeitsreferendum abstimmen

artikel-ansicht/dg/0/

Edinburgh (dpa) Das schottische Parlament ist am Mittwochnachmittag zusammengekommen, um über ein neues Referendum zur Trennung von Großbritannien abzustimmen. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will von den Abgeordneten ein Mandat, um mit London über die geplante Volksabstimmung zu verhandeln. Es gilt als sicher, dass die meisten Abgeordneten dafür stimmen werden. Nach einer Debatte wird mit dem Votum gegen 18.30 Uhr MEZ gerechnet.

Die schottische Regierung ist mit dem harten Brexis-Kurs der britischen Premierministerin Theresa May nicht einverstanden und möchte zumindest im Europäischen Binnenmarkt bleiben. May lehnt diesen Sonderweg ab. Sturgeon will daher ihre Landsleute zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 über die Loslösung vom Vereinigten Königreich abstimmen lassen - also noch vor dem Brexit.

Im britischen Parlament betonte May am Mittwoch, dass Schottland bereits 2014 in einem Referendum gegen die Unabhängigkeit gestimmt habe. Die Premierministerin hatte bereits klar gemacht, dass sie vor dem EU-Austritt Großbritanniens nicht über eine Volksabstimmung in Schottland reden will. "Jetzt ist nicht die Zeit." Ein rechtlich bindendes Referendum ist ohne die Zustimmung Londons nicht möglich.