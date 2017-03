artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Teenager Max wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Sein Vater ist vor vielen Jahren unter - für Max - unbekannten Umständen ums Leben gekommen. Doch der Junge wird unfreiwillig wieder mit dieser Geschichte konfrontiert. Denn eines Tages entdeckt er, dass er über übernatürlich Kräfte verfügt. Power im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings kann Max die Gabe nicht wirklich steuern, was ihn zu einer Gefahr macht. Doch dann taucht "Steel" auf. Ein Roboterwesen aus der Zukunft, das, wie sich zeigt, schon mit dem Vater zusammengearbeitet hat. Gemeinsam werden sie zu "Max Steel" und stellen einen Gegenpol zu einer dunklen Macht dar, die bedrohlich am Horizont auftaucht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561281/

Aus einer Spielzeugserie heraus ist dieser Film entstanden. Nur, eine Actionfigur hat nicht zwingend von sich heraus eine Geschichte. Jeder bastelt sich beim Spielen seine eigene. So ungefähr muss es auch mit dem Drehbuch gewesen sein. Denn bis zum Schluss erschließt sich die Story nicht wirklich. Wer, warum und was bleibt irgendwie unklar. Die Kraft kommt und geht, aber der Zuschauer kann das nicht wirklich einordnen. Dabei sind gerade die Spezialeffekte in dieser Hinsicht sehenswert gelungen. So bleibt zwar unterm Strich ein ordentlicher Fantasy-Anteil, hinterfragen indes darf man das Ganze nicht.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 92 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Stewart Hendler; Ben Winchell, Maria Bello, Andy Garcia; USA 2016