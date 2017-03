Conni & Co

artikel-ansicht/dg/0/

Das unterscheidet sie von Pippi Langstrumpf, an die Emma Schweiger mitunter unfreiwillig erinnert. Die aufmüpfige und mutige Art ist also nicht neu, hier aber in ein reales Umfeld eingebettet. Emma/Conni macht sich nicht die Welt, wie sie ihr gefällt. Allerdings schlüpft sie erneut in eine Rolle, in der man sie schon öfter gesehen hat. Der Teenager muss aufpassen, dass es beim Publikum keinen Sättigungseffekt gibt. Ansonsten aber ist die Geschichte natürlich nach dem Geschmack gleichaltriger Mädchen. Klare Kante gegen Jungen, die Obrigkeit und Zicken, Tierliebe und irgendwann das Einsehen, dass die Familie doch zu etwas gut ist. Nicht besonders innovativ, aber für jede heranwachsenden Generation immer wieder ein neues Erlebnis.

Genre: Komödie; FSK: o.A.; Laufzeit: 104 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Franziska Buch; Emma Schweiger, Oskar Keymer, Iris Berben; D 2016