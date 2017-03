artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Ferien drohen langweilig zu werden. Die Mutter auf der jährlichen Entziehungskur, der Vater mit der Sekretärin auf dem, was er Dienstreise nennt. Und Maik allein in der elterlichen Villa. Keinen Moment zu früh biegt das Tschick um die Ecke. Der neue Banknachbar aus den weiten Russlands, mit dem der 14-jährige bisher so wenig anfangen konnte. Und er kommt im geklauten Lada-SUV daher, lädt zur sommerlichen Spritztour durchs brandenburger Land. Da ihn nichts hält, fährt Maik mit. Es wird ein Trip zu sich selbst. Er wird neue Freunde finden und Erfahrungen machen, die sein ganzes weiteres Leben prägen.