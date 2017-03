Doctor Strange

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Stephen Strange ist nicht einfach ein Arzt. Der Neurochirurg ist ein Künstler, kann Lahme gehen und Blinde sehend machen. Das bringt Anerkennung, Reichtum und Arroganz. Doch der Doktor kann es sich leisten. Allerdings ist er nicht unfehlbar. Die Physik vermag er nicht beherrschen und landet so mit seinem Sportwagen im Straßengraben. Die Hände verletzt, das Ego noch mehr. Vor allem aber, nie wieder wird er im OP operieren können. Damit will sich Strange nicht abfinden. Nachdem er von einem geheimnisvollen Ort in Nepal gehört hat, reist er dorthin. Muss in den Staub, Demut zeigen und andere Ideale als Reichtum und Anerkennung verehren. So öffnet sich sein Geist. Zugleich wird Strange zu höherem berufen. Denn es gilt, eine dunkle Macht abzuwehren.