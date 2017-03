artikel-ansicht/dg/0/

Valence (dpa) Ein Mann hat in der Nähe der südfranzösischen Stadt Valence seine Lebensgefährtin und drei Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren getötet. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwoch tot aufgefunden, nachdem er sich das Leben genommen hatte. In seinem Auto hinterließ er einen Abschiedsbrief, wonach er die Familie getötet hatte, wie Polizeikreise bestätigten.