artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Im Streit um den neuen schwarz-rot-gelben Gehweg am Denkmal der Gedenkstätte "Seelower Höhen" ist vorerst keine Lösung in Sicht. "Wir warten ab, ob wir vom Landeskonservator eine verbindliche Anordnung bekommen, dass der Weg neu gepflastert werden muss", erklärte Thomas Berendt, Sprecher des Landkreises Märkisch-Oderland, am Mittwoch. Tags zuvor war ein Treffen von Vertretern des Kreises und des Landesamtes für Denkmalpflege ergebnislos zu Ende gegangen.