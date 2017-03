Erfolgreicher Waggonbau

artikel-ansicht/dg/0/

Niesky (dpa/MOZ) Der Lausitzer Traditionsbetrieb WBN Waggonbau Niesky GmbH hat 2016 einen Auftragsrekord erzielt. Die Eingänge hätten sich mehr als verdoppelt und auf 137 Millionen Euro summiert, teilte der Betrieb am Mittwoch mit. Der Gewinn habe 4,4 Millionen Euro betragen - eine Steigerung von gut 15 Prozent. Die Firma gehört der Quantum Capital Partners AG mit Hauptsitz in München, die mittlerweile auch die EBW Eisenbahnwerk GmbH in Eberswalde (Barnim) betreibt.