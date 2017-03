artikel-ansicht/dg/0/

Tallinn (dpa) In Estland sind britische Panzer und Kampffahrzeuge zur Stärkung der Nato-Ostflanke eingetroffen. Die Ausrüstung des von Großbritannien angeführten Nato-Bataillons in dem Baltenstaat kam nach Angaben der estnischen Armee am Mittwoch per Schiff in der Hafenstadt Paldiski an. Von dort aus soll das schwere Militärgerät zum Stützpunkt Tapa weitertransportiert werden. Darunter befinden sich auch Challenger-2-Panzer und Warrior-Schützenfahrzeuge.