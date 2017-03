Kreuzfahrtfall: Barnimer bleibt im Gefängnis

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde/Rom (MOZ) Nach dem bislang spurlosen Verschwinden seiner Ehefrau während einer Kreuzfahrt im Mittelmeer muss der aus Eberswalde stammende Daniel B. weiterhin in römischer Haft bleiben. Italienische Richter lehnten jetzt die von seinem Anwalt Luigi Conti beantragte Unterbringung in einem Appartement gegen eine Kaution ab, wie irische Medien berichten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561297/

Der 45-jährige Barnimer sitzt seit 20. Februar in Haft. Er wurde am Flughafen in Rom festgenommen, nachdem das Personal des Kreuzfahrtschiffes MSC "Magnifica" festgestellt hatte, dass er mit zwei Kindern, nicht aber seine Ehefrau Xing Lei Li ausgecheckt hatte. Sie war am zweiten Abend der elftägigen Kreuzfahrt letztmalig gesehen worden. Zuvor soll es bei einem Landausflug in Genua zu einem heftigen Streit zwischen den Eheleuten gekommen sein. Italienische Behörden schließen nicht aus, dass Daniel B. seine Ehefrau getötet, in einen ebenfalls vermissten Koffer gesteckt und über Bord geworfen haben könnte. Die Mutter der Vermissten schließt einen Suizid ihrer Tochter aus.

Die Kinder sind Medienberichten zufolge mittlerweile in Deutschland in der Obhut der Eltern des Beschuldigten.