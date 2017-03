Gedenken am 70. Jahrestag des Dammbruchs

artikel-ansicht/dg/0/

Neutrebbin (MOZ) Zeitzeugen, Neutrebbins Bürgermeister Werner Mielenz, Pfarrer Arno Leye und Deichverbandsgeschäftsführer Martin Porath haben am Mittwoch mit dem Verein Interessengemeinschaft "Alter Fritz" der Hochwasserkatastrophe vor 70 Jahren gedacht. Reno Steinborn erinnerte an das Leid der Menschen und die Zerstörungen, die das Wasser auch und vor allem in Neutrebbin anrichtete.