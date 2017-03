Der Terror ist unter uns

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Zufall oder Planung - am Mittwoch war der Tag, an dem Belgien der Terroranschläge von vor einem Jahr gedachte. Der Schmerz über die 32 Menschen ist längst nicht überwunden. Aber man hat sich an die Patrouillen aus zwei oder drei Soldaten gewöhnt, die mit Maschinenpistolen durch die Innenstadt streifen. Ein Gefühl der Normalität ist zurückgekehrt. Und dann zeigen die jüngsten Schreckensmeldungen aus London: Das Gefühl trügt. Der Terror ist weiter unter uns, er hat, wie es aussieht, lediglich an diesem Jahrestag woanders zugeschlagen.