Schüler bauen Stühle aus Draht

Bad Freienwalde (MOZ) Aus vier Blatt weißem Papier und einem Blatt Kartonpappe sollen die Schüler in Gruppen eine lange Brücke bauen. Als Werkzeuge liegen eine Schere, ein Lineal und eine Tube Klebstoff bereit. Wer übernimmt die Planung, wer die Ausführung, wer leitet die Gruppe an, wer hat keine Lust und zieht sich zurück? Die Mitarbeiterinnen um Martina Krienke vom Team Potenzialanalyse des Berufsbildungsvereins Eberswalde (BBV) beobachten die Schüler dabei genau. Einer Potenzialanalyse für die Berufswahl stellen sich Achtklässler der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde. Drei Tage lang - noch bis morgen sind 23 Schüler der Klasse 8b in den Gebäuden BBV am Weidendamm, um verschiedene Tests und Aufgaben zu erledigen. Klassenlehrerin Uta Manzke obliegt die Aufsicht, sie hält sich aber im Hintergrund und beobachtet die Schüler.