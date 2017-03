Schulung zu Agrarförderung

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das Kreis-Landwirtschaftsamt lädt am 6. April ab 9.30 Uhr alle Landwirte zur diesjährigen Jahresschulung zum Agrarförderantrag 2017 in den Beeskower Spreepark ein. Informiert wird über die in diesem Jahr erstmalige ausschließliche Online-Antragstellung mit Hilfe des WebClients sowie über allgemeine Änderungen und rechtliche Rahmenbedingungen. Zum WebClients gibt es eine kurze Schulung.