Gymnasium hat schwedische Partnerschule

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt hat eine neue Partnerschule in Schweden. Der Partnerschaftsvertrag mit dem Erik-Dahlberg-Gymnasiums in Jönköping ist jüngst bei einem dreitägigen Besuch der schwedischen Schulleitung in der Stahlstadt geschlossen worden.