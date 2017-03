Millionen für schnelle Netze

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Bund unterstützt den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Frankfurt mit 4,4 Millionen Euro. Am Dienstag in Berlin nahm eine Delegation der Stadt den Fördermittelbescheid entgegen. Das Land stockt den Betrag um weitere 5,7 Millionen Euro auf. Für schnelle Netze stehen damit 10,1 Millionen Euro bereit.

Vom "Aufbruch in ein neues Informationszeitalter für Frankfurt" sprach Oberbürgermeister Martin Wilke kürzlich in der Stadtverordnetenversammlung. Tatsächlich hat die Stadt seit Dienstag 10,1 Millionen Euro in der Kasse, um ihre Kommunikationsnetze zukunftsfähig zu machen. Mit 4 368 235 Euro fördert der Bund entsprechende Investitionen in Frankfurt. Das Land steuert die gleiche Summe dazu und springt ebenso für die zehn Prozent Eigenmittel ein, die die Stadt selbst aufbringen müsste, dies aber als finanzschwache Kommune nicht kann.

Im Dezember 2015 hatte Frankfurt bereits 50000 Euro vom Bund für eine Bedarfsanalyse erhalten. Auf Grundlage der Ergebnisse stellte die Stadt dann Ende Oktober den Antrag für Fördermittel aus dem Programm zum Ausbau des Breitbandnetzes. "Bürger wie Unternehmen werden gleichermaßen von dem Programm profitieren", verspricht Wilke. "Die digitale Versorgung gehört heute zu den Grundbedürfnissen in der modernen Welt. Unser Ziel ist es, durch die Verlegung von Glasfaser nicht nur unsere Stadt künftig besser zu versorgen, sondern auch ein solides Fundament für das Zusammenwachsen der Doppelstadt Frankfurt-Slubice zu legen", erklärt das Stadtoberhaupt.

Wirtschaftsreferent Mario Quast betont, dass mit der Förderung die Grundlage dafür geschaffen werden könne, die unterversorgten Bereiche bis Ende 2018 flächendeckend mit 50 Megabit pro Sekunde zu versorgen. Vom Bund besonders gewürdigt worden sei der hohe Anteil an geplanten Glasfaserpunkten für Gewerbegebiete, Schulen und Institutionen. "Hier schaffen wir die Voraussetzungen für den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft."

Der Bundestagsabgeordnete und frühere OB Martin Patzelt (CDU) lobt das unkomplizierte und schnelle Antrags- und Bewilligungsverfahren des Bundes, "von dem nun vielen Kommunen in Brandenburg profitieren".

Von den Investitionen sollen alle Gewerbegebiete der Stadt aber auch viele Privathaushalte profitieren. Nächster Schritt ist ein Auftaktgespräch mit Vertretern des Landesverwaltung am 4. April, um die Ausschreibungsmodalitäten zu besprechen.