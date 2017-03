Trendsetter im Bereich Ausbildung

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Zu einem Treffen mit Klaus Pietack, Geschäftsführer Colossus Logistics, hatten Melanie Speck, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Neuruppin, und Heike Zimmermann, Agentur für Arbeit in Nauen, auf das Gelände der HavelPort Berlin am Havelkanal in Wustermark eingeladen. Colossus Logistics, ein Unternehmen für Spezial,- Großraum- und Schwertransporte, ist an HavelPort Berlin beteiligt. Das Unternehmen gilt als Trendsetter im Bereich der Ausbildung.

Beim Rundgang über das Gelände, das zur Zeit eine Fläche von 27.000 Quadratmetern umfasst (eine Erweiterung ist in Vorbereitung) erläuterte Klaus Pietack die Vielfältigkeit der Aufgaben, die in einem Binnenhafen neben dem Umschlag von Massen- und Stückgütern und den üblichen Hafendienstleistungen so anfallen. Allerdings liegt der Schwerpunkt des Familienunternehmens auf der Entwicklung von Logistikkonzepten, Lagerlogistik, einem See-Containerdepot und den Transporten. "Deshalb können wir auch verschiedene Ausbildungsberufe anbieten und suchen noch jeweils einen Azubi als Berufskraftfahrer, Hafenlogistik und Speditionskaufmann", sagte der Geschäftsführer.

Seit 2004 werden in seinem Unternehmen kontinuierlich junge Menschen ausgebildet. "Im Moment kümmern sich vier Ausbilder, jeweils spezialisiert auf einen Ausbildungsjahrgang, um zehn Lehrlinge", berichtete Klaus Pietack. Insgesamt würden aber Deutschland weit nur 5000 Kraftfahrer jährlich ausgebildet, dagegen gehen 25.000 LKW-Fahrer pro Jahr in Rente. Um immer genügend Interessenten für eine Ausbildung bei Colossus Logistics zu finden, geht Klaus Pietack neue Wege. So werden Schulpraktika angeboten und bezahlte Ferienjobs. Auf Ausbildungsmessen und bei Vorträgen in Schulen sollen junge Menschen für eine Ausbildung als Berufskraftfahrer oder Speditionskaufmann gewonnen werden.

Einmal jährlich, in diesem Jahr am 4. Mai, kann das Hafengelände am "Tag der Logistik" besucht und ein wenig in die Arbeit reingeschnuppert werden. Bereits mit 16 Jahren kann mit der Kraftfahrer-Ausbildung begonnen werden,. da nicht der Führerschein für schwere Lkw, sondern das Erlernen des richtigen Be- und Entladen der Fahrzeuge sowie die Lagerung auf dem Betriebsgelände als wichtige Ausbildungsinhalte betrachtet werden. "Wir geben auch Bewerbern eine Chance, die nicht so gute Schulnoten vorweisen können, aber freundlich und arbeitswillig sind alle unsere Azubis bis jetzt gewesen und bis jetzt hat auch noch keiner die Ausbildung abgebrochen", zeigte sich der Chef stolz. "Deshalb wurde das Unternehmen auch 2016 von Bundesagentur für Arbeit in der Kategorie "Trendsetter" ausgezeichnet", erklärte Melanie Speck und fügte hinzu: "Eine Ausbildung hier ist eine Super Chance mit vielen Perspektiven für Lehrlinge aus der Region.