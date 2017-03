Der Rechtsstaat korrigiert sich

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Natürlich könnte man auch jetzt noch am Prozess der Rehabilitierung verurteilter Schwuler rummäkeln: an der geringen Entschädigung, an der zu späten Verabschiedung oder am politischen Kleinklein zwischen Innen- und Justizministerium, das den Entwurf fast noch scheitern ließ. Am Ende steht aber doch die gute Nachricht: Die Rehabilitierung kommt. Aller Voraussicht nach wird sie im Sommer noch vor der Wahl mit großer Mehrheit im Bundestag verabschiedet.