In neuer Altersklasse gut angekommen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beim ersten Durchgang der Gewichtheber-Athletikliga in diesem Jahr sind in der Südstaffel 39 Sportler in Frankfurt an den Start gegangen. Einige Sportler mussten hier den Wechsel in die nächsthöhere Altersklasse und damit neue sportliche Anforderungen bewältigen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561312/

Bei den Jüngsten, der C-Jugend, konnte Finn Urban (USC Viadrina) einige Bestleistungen aufstellen. Er bewältigte den Hinderniskreis in nur 12,8 Sekunden, schockte die Ein-Kilo-Kugel über 7,20 m und bekam diesmal für die turnerischen Elemente eine 4,8. Er siegte damit in seiner Altersklasse. Konrad Schulz (ASK Frankfurt) erkämpfte sich die Bronzemedaille. Lenny Deutschmann (USC Viadrina) verbesserte sich ebenfalls beim Hinderniskreis, er wurde Vierter.

Erstmals startete Nils-Jakob Böhme vom USC Viadrina bei den Kindern B. Damit musste er auch beim Reißen an die Hantel treten. Dabei ging es nicht um das Bewältigen von Lasten, sondern um die Demonstration der Technik. Mit einer Technikbewertung von 5,0 konnte er sich gut in Szene setzen und war in seiner Altersklasse der Beste - nicht nur bei der Technikbewertung, sondern auch in der Gesamtwertung der Athletik mit fast 70 Punkten Vorsprung. Hinter ihm folgten Philipp Schulz und Florian Rose vom ASK Frankfurt.

Bei den Kindern A weiblich holte sich wie gewohnt Laura Viol vom USC Viadrina sicher mit 130 Punkten Vorsprung den Sieg. Beeindruckend, so Trainer Daniel Gips, war die Technikbewertung im Reißen mit 8,4 Punkten. Silber und Bronze gingen an den ASK mit Lucy Herweg und Sissi Siegert.

In die höchste Altersklasse, den Schülern (Jahrgang 2004), wechselten in diesem Jahr vom ASK Celina Bredow und Fabien Bohm sowie vom USC Viadrina Jeremy Meyer sowie Natalie Meyer. Celina konnte gleich eine neue Bestleistung mit 25 kg im Reißen aufstellen. Ihre Gesamtleistungen reichten für den Sieg, Silber holte Natalie.

Bei den Jungs fielen auch Bestleistungen. So konnte Fabien Bohm erstmals in einem Wettkampf 45 Kilo reißen und 55 Kilo stoßen. Er holte sich den 1. Platz. Jeremy Meyer, der Silber erkämpfte, stellte im Reißen mit 31 kg ebenfalls eine persönliche Bestleistung auf und bekam mit einer 8,0 eine hervorragende Technikbewertung. Beide zeigten auch bei den Klimmzügen eine deutliche Steigerung. So konnten sie jeweils die maximal geforderten 15 Wiederholungen in die Wertung bringen.

Die Trainer Martina Schönberg (ASK) und Daniel Gips (USC) äußerten sich nach dem Wettkampf im allgemeinem über die erbrachten Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden. "Wenn sie weiter so trainieren, können noch eine Menge Bestleistungen in diesem Jahr fallen. Die Motivation dazu sollte nach diesem Wettkampf vorhanden sein.", so beide Trainer.

weitere Plätze:

Kinder B: 3. Platz Ronja Voigt, 4. Pia Griese (beide ASK), Kinder A: 2. Tom Hauff, 3. Arian Urban (beide ASK), Schüler (Jahrgang 2003): 1. Dylan Barownick, 3. Justin Eckenigk