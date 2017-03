Polizeibericht Schwedt vom 22.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau. Erneut hat Cannabisgeruch Polizisten auf die Spur von Drogenkonsumenten gebracht. Die Beamten bemerkten am Montagvormittag die „Wolke“, die aus einer Wohnung im Robert-Schulz-Ring in Prenzlau drang. In einem der Räume fanden sie eine Plantage mit mehreren Cannabispflanzen, dazu noch Betäubungsmittel und Utensilien für den Drogenkonsum. Gegen den39 Jahre alten Wohnungsinhaber wird ermittelt.

Enkeltrick-Betrüger erbeuten Bargeld

Prenzlau. Mit dem sogenannten Enkeltrick haben Betrüger am Montag eine 87 Jahre alte Frau in Prenzlau um eine beträchtliche Summe Bargeld gebracht. Ein Anrufer, der sich als Enkel ausgab und um finanzielle Hilfe bat, brachte die Rentnerin dazu, das Geld bereitzuhalten, das dann nicht er, sondern ein „Herr Meier“ in der Wohnung abholte. Der Mann war Mitte Zwanzig und sprach wie sein Komplize in akzentfreiem Deutsch. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Lastwagen kippt im Straßengraben um

Zernikow. Ein mit Holzpaletten beladener Lastwagen ist am Montagabend auf der B 198 umgekippt. Der Lkw war kurz nach 17 Uhr zwischen Kutzerow und Zernikow von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergung des Lastwagens und fürs Umladen musste die Bundesstraße gesperrt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Autoüberschlägt sich

Gerswalde. Den Überschlag seines Autos auf der L 24 hat ein 26-jähriger Fahrer am Dienstagmorgen ohne Verletzungen überstanden. Der Ford war kurz vor 7 Uhr zwischen Kaakstedt und Flieth bei widrigem Wetter aus der Kurve getragen worden und hatte sich überschlagen. Schaden: rund 3000 Euro.