Belästigung und Raubtierbefreiung

Strausberg (dkMOZz) Kaum freie Plätze gab es am Mittwoch in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Die Vorsitzende der Ortsgruppe Hegermühle, Bärbel Gesell, freute sich ebenso wie Hans Weise. Der einstige Kriminalrat war der Grund für das zahlreiche Kommen.