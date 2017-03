Polizeibericht Eberswalde vom 22.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561316/

Chorin. Nach dem Einbruch in eine Werkstatt am Lichterfelder Weg ermittelt die Kriminalpolizei. In der Nacht zu Dienstag hatten Streifenbeamte Spuren am Fenster des Gebäudes festgestellt, die auf ein gewaltsames Öffnen schließen ließen. Es gibt Zeugenhinweise auf zwei Personen, die sich zur Tatzeit nahe der Werkstatt aufgehalten haben. Die Unbekannten waren fluchtartig verschwunden, nachdem sie der Zeuge angesprochen hatte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen haben jedoch nicht mehr dazu geführt, dass die Gesuchten ergriffen werden konnten. Angaben zum Diebesgut gibt es derzeit nicht.

Diebe räumen Werkstatt aus

Rüdnitz. Aus einer Werkstatt an der Rüsternallee haben Unbekannte im Verlaufe des Wochenendes einen VW-Transporter und Elektrowerkzeug gestohlen. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 25 000 Euro an.