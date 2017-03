Polizeibericht Freienwalde vom 22.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561320/

Neulewin. Zwei Lichtmaschinen sind von einem Firmengelände in Güstebieser Loose verschwunden. Davon wurde die Polizei am Montag in Kenntnis gesetzt. Der Diebstahl habe sich nach Angaben der Beamten zwischen dem 6. und dem 13. März zugetragen. Durch einen Hinweis hat der Firmeninhaber seine Lichtmaschinen mittlerweile auf einem Schrottplatz wiedergefunden. Die Ermittlungen führten bislang zu einem 24-Jährigen, der sich dem Vorwurf nun stellen muss.

Kriminelle stehlen Tasche aus Pkw

Bad Freienwalde. Kriminelle haben den Innenraum eines VW, der in der Sonnenburger Straße abgestellt war, gewaltsam aufgebrochen. Daraus stahlen sie eine Tasche. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.