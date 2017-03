Polizeibericht Neuruppin vom 22.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561321/

Alt Ruppin (RA) Einbrecher haben auf dem Gelände einer Alt Ruppiner Firma zugeschlagen. Am Wochenende knackten sie die Seitenscheibe eines Kettenbaggers ein und pumpten eine Dieselkraftstoff ab. Verschwunden sind auch die beiden Fahrzeugbatterien, Spezialwerkzeug, die Lichtmaschine, ein Turbolader-Ansaugschlauch und eine Relais-Steckleiste. Schaden: 4 000 Euro.

Betrunken, bekifft und noch zu laut

Neuruppin (RA) Bei einem Streit unter Nachbarn am späten Montagabend in der Neuruppiner Junckerstraße schritt die Polizei ein. Eine 36-jährige Frau beschwerte sich über die laute Musik beim 31-jährigen Nachbarn. Der beschimpfte sie nur. Die Polizei entdeckte beim ihm Cannabis, ein Rauchgerät und stellte fest, dass der Mann 2,29 Promille Alkohol intus hatte.

Cannabis am Steuer

Neuruppin (RA) Unter dem Einfluss von Cannabis fahrend wurde am Montagabendein 31-jähriger BMW-Fahrer in der Fehrbelliner Straße in Neuruppin erwischt. Die Polizei nahm den Geruch des Krauts im Auto wahr. Der später auf der Wache vorgenommene Test bestätigte den Verdacht. Drogen hatte der Mann allerdings nicht dabei.