Polizeibericht Neuruppin vom 22.03.2017

Neuruppin (RA) Zwar stark betrunken, aber dennoch mit dem Bedürfnis nach Mundhygiene: Ein 38-Jähriger ist am Dienstagvormittag im Drogeriemarkt an der Neuruppiner Trenckmannstraße dabei erwischt worden, wie er sich mit einer ausgestellten elektrischen Zahnbürste im Geschäft die Zähne putzte. Anschließend warf der Mann das gute Stück im Geschäft weg. Er wurde in die Ruppiner Kliniken eingewiesen.

85-Jähriger fährt frontal gegen Baum

Christdorf (RA) Ein 85-jähriger Opel-Fahrer ist am frühen Dienstagmorgen mit zu hoher Geschwindigkeit auf der Straße zwischen Christdorf und Karstedtshof von der Straße abgekommen. Er prallte frontal gegen einen Baum. Der Rentner wurde schwer verletzt und musste ins Kyritzer Krankenhaus gebracht werden.

Angetrunken auf der Autobahn

Herzsprung (RA) Angetrunken ist ein 24-Jähriger in einem Ford kurz nach Mitternacht am Dienstag auf einen Mercedes auf der Autobahn zwischen Herzsprung und Wittstock aufgefahren. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt.