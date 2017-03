Rüdersdorfer haben Partner aus Polen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561323/

Herzlichst begrüßt wurde er vom Vorsitzenden des Rudervereins Kalisz, Lech Burchard, sowie dem Sportwart Wodek. Ergänzt wurde die Runde durch den deutsch-polnischen Sportmanager Roman Czapara, welcher zugleich auch Kontaktgeber zwischen den Vereinen war.

Die neue Vereinspartnerschaft soll symbolisch für den Erfahrungs- und Wissensaustausch stehen und zugleich dem Kinder- und Jugendsport beider Vereine eine Grundlage bieten. Ein weiterer Effekt soll sein, das jeweils andere Land und dessen Kultur näher kennen zu lernen.

"In Zeiten internationaler Konflikte ist es umso wichtiger, auch auf sportlicher Ebene ein Zeichen zu setzen", sagte Thomas Bast. "Die Offenheit gegenüber der kulturellen Vielfalt Europas zu stärken, ist dabei nur ein Gesichtspunkt von vielen, unter den man diese Partnerschaft stellen kann", erklärte Bast weiter.

In den kommenden Monaten finden jeweils auf Einladung Austauschprogramme statt. So werden bei der Rüdersdorfer Frühjahrsregatta im Mai am Ufer des Kalksees auch polnische Ruderer aus Kalisz an den Start gehen.

"Wir wollen mit dieser Partnerschaft auch unsere Offenheit gegenüber unseren Nachbarn darstellen", ergänzte der Vereinsvorsitzende des RRVK, Heinz Bischoff.