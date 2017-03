Flickenteppich Friedrichstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Darauf haben viele Erkneraner in den vergangenen Wochen gewartet: Die Straßenmeisterei hat am Mittwoch die schlimmsten Schlaglöcher in der Friedrichstraße geflickt. Auf eine Grundsanierung der Magistrale müssen die Erkneraner aber wohl noch länger warten.

Mit Spaten und Besen legt Ronald Sperling von der Straßenmeisterei Fürstenwalde am Vormittag das etwa zwei mal einen Meter große Schlagloch am Fußgänger-Übergang zum City Center frei, unter dem das alte Kopfsteinpflaster hervorkommt. Sperling kratzt den bröselnden Asphalt an den Rändern ab, damit das, was jetzt kommt, besser hält.

In einem speziellen Asphalt-Thermo-Container karren Sperlings Kollegen drei Tonnen heißen Splitt heran, der über eine Rutsche auf das Loch gekippt wird. Mit Rechen ziehen die Mitarbeiter der Straßenmeisterei das etwa 180 Grad heiße Gemisch glatt, am Ende geht Frank Schilling mit einem Rüttler drüber und verdichtet die Masse. Das Ganze dauert etwa eine Viertelstunde, eine weitere halbe Stunde wird die Stelle mit Kegeln abgesperrt, damit kein Auto über den heißen Asphalt fährt. Was an dieser Stelle bedeutet, dass der Autoverkehr eine Dreiviertelstunde lang durch ein einspuriges Nadelöhr vor dem City Center muss.

Das heiße Reparaturgemisch hat Sperling am Morgen frisch in Herzfelde geholt. Es soll länger halten als das Kaltmischgut, zu dem es während der Frostperiode keine Alternative gibt. "Bei dem Loch am ovalen Kreisel weiß ich schon gar nicht mehr, wie oft ich das gemacht habe", sagt Sperling. Auch diese und mehrere andere Stellen sind am Mittwoch geflickt worden. Die hohe Abnutzung ist auch Folge der Belastung. 19 000 Autos täglich wurden schon 2006 zwischen Beuststraße und Kreisverkehr gezählt.

Ein Ende der Flickerei könnte nur eine grundhafte Sanierung der Straße bringen. Darauf drängt die Stadt seit vielen Jahren bei den Behörden des Landes, die das übernehmen müssten. Vor drei Wochen, sagt Clemens Wolter vom Tiefbauamt, habe man das Thema beim Landesbetrieb Straßenwesen zuletzt angesprochen und auf die Notwendigkeit einer Sanierung hingewiesen. Im aktuellen Ausbau-Programm für Ortsdurchfahrten sei die Friedrichstraße nicht enthalten, aber im Herbst solle eine neue Periode geplant werden. "Da werden wir noch einmal die Dringlichkeit für Erkner untermauern", sagt Wolter. Er hofft auch darauf, dass die Aufnahme Erkners in das Förderprogramm "Aktive Stadt" hilft, die auch mit Handlungsbedarf in der Ortsdurchfahrt auf dem Abschnitt zwischen Friedensplatz und Kirchvorplatz begründet wurde. Beim Landesbetrieb selbst war am Mittwoch kein Zuständiger zu erreichen.

Die Vermesser, die am Dienstag an der Flakenfließbrücke unterwegs waren, hatten mit diesem Vorhaben auch nichts zu tun. Ihre Arbeit diente der Vorbereitung einer Instandsetzungsmaßnahme an der Brücke, die der Landesbetrieb plant.