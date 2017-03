Schöneiche schreibt Gehwegbau-Liste fort

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Gemeindeverwaltung in Schöneiche will die zuletzt 2013 aktualisierte Gehwegkonzeption fortschreiben. "Unser Ziel ist es, das Papier den Ausschüssen und der Gemeindevertretung noch vor der Sommerpause zur Beschlussfassung vorzulegen", sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück im Nachgang des Hauptausschusses am Dienstagabend. Dort stand das Thema auf der Tagesordnung.

Die Fortschreibung mache Sinn, da drei der vier aufgelisteten Maßnahmen inzwischen umgesetzt worden seien: der Gehweg in der Goethestraße, im Heuweg (zwischen Babickstraße und Rathaus) sowie kleine Gehwegverbesserungen in Kreuzungsbereichen rund um den Goethepark und die Rahnsdorfer Straße. Noch offen sei der Bau eines Gehweges in der Rüdersdorfer Straße zwischen Walter-Dehmel- und Schöneicher Straße.

In die Prioritätenliste aufgenommen werden könnten nach derzeitigem Stand die in Ausschuss-Diskussionen schon häufiger dafür vorgesehene Steinstraße und die Straße Hohes Feld. Steinbrück kündigte an, dass auch ein Gehweg an der Berliner Straße zwischen Brandenburgischer und Rüdersdorfer Straße dabei sein könnte, der insbesondere im Bereich der Kita und des Sportplatzes fehlt.

Die Fraktion Unabhängige Bürger Schöneiche hatte zuletzt im Finanz- und im Umweltausschuss verlangt, dass der Bürgermeister bis Ende September eine konkrete Vorplanung inklusive Kostenschätzung zur Umsetzung eines Geh- und Radweges mit Straßenbeleuchtung vorlegt. In beiden Ausschüssen war der Vorschlag, der in der Gemeindevertretung Ende März beraten wird, abgelehnt worden. Tenor: Man wolle zunächst die Prioritätenliste abwarten. Der Hauptausschuss beauftragte Steinbrück nun, parallel zur Liste eine Vorplanung für die Berliner Straße zu erarbeiten. Abgestimmt wurde aber nicht.