Bauernverbände organisieren landesweit Wolfswachen

Potsdam (MOZ) Erstmals wird es am Freitag kommender Woche landesweite Wolfswachen geben. Damit wollen Landesbauernbund, der Bauernverband und das Forum Natur ihre Solidarität mit Weidetierhaltern bekunden. In der Nacht zum Mittwoch sind nahe Fürstenwalde erneut Lämmer durch einen Wolf gerissen worden.

Es war der vierte Angriff innerhalb weniger Wochen - und bislang der schwerste: 23 Lämmer verlor Schäfer Armin Winnige in der Nacht zum Mittwoch. In Arensdorf (Oder-Spree), wo rund 250 Tiere seiner 400 Schafe umfassenden Herde grasen, treibt schon seit Wochen ein Wolf sein Unwesen. "Beim letzten Mal, vor zehn Tagen, hat er sich vier Lämmer geholt", berichtet der Schäfer.

Das Landesumweltamt bestätigte inzwischen den Wolf als Verursacher des Schadens. Weil die Schafe nicht ausreichend gegen seinen Angriff gesichert waren, umzäunen Mitarbeiter die Weide heute mit stromführenden Netzen. Schäfer Armin Winnige hofft, dass diese den Wolf aufhalten.

"Er frisst die Lämmer bei lebendigem Leibe an, aber nicht auf. Dem Wolf kann man sein Verhalten nicht einmal vorwerfen, der ist halt so", sagt Reinhard Jung, Geschäftsführer des Bauernbundes Brandenburg. Seine Kritik richtet sich eher an die Landesregierung, die erst langsam erkenne, dass die Wolf-Willkommenspolitik so nicht weitergeht. "In der 2000-jährigen Geschichte zwischen Mensch und Wolf gab es bislang nie eine Situation, wo wir unsere Weidetiere nicht verteidigen durften", sagt Jung.

Gemeinsam mit dem Forum Natur und dem Bauernverband Brandenburg will Jung deshalb Ende März ein politisches Signal setzen und landesweite Wolfswachen organisieren - als "Symbol der Machtlosigkeit", wie Jung betont.

Die brandenburgischen Bauern fordern von der Landesregierung den Abschuss von Problemwölfen und eine komplette Entschädigung für Wolfsrisse. Jung spricht von einer Verdoppelung der Wolfsrisse im vergangenen Jahr und vermutet eine hohe Dunkelziffer, da nicht jeder Angriff dem Landesumweltamt gemeldet würde. Dem Umweltministerium des Landes habe man nahegelegt, jeden Wolf zu erschießen, der sich Menschen, Siedlungen oder Viehweiden auf weniger als tausend Meter nähert. "Nur durch die konsequente Entnahme von Problemwölfen tritt der Lerneffekt ein, der den Wolf wieder dazu befähigt, dem Menschen und seinem Eigentum mit Vorsicht zu begegnen", heißt es in einem Schreiben an die zuständige Staatssekretärin Carolin Schilde.

An zehn Standorten wollen die Verbände am 31. März ab 19 Uhr mit Wolfswachen auf die von Jahr zu Jahr steigenden Verluste an Weidetieren durch die offiziell angenommene Zahl von 180 Wölfen im Land aufmerksam machen. Zugleich wollen Jäger und Landnutzer mit der Aktion im Vorfeld des Wolfsplenums am 26. April in Potsdam deutlich machen, dass trotz der Akzeptanz für den Wolf die Weidetierhaltung nicht auf der Strecke bleiben darf.

Während Wolfswachen in vergangenen Jahrhunderten ausschließlich dem Schutz der Weidetiere und der Gefahrenabwehr galten, gehe es heute auch darum, die Solidarität mit betroffenen Weidetierhaltern zu bekunden. "Es trifft besonders die Öko-Bauern", sagt Bauernchef Jung.