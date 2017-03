Mehr als nur ein Hauch von Watergate

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Selten trafen Watergate-Analogien mehr zu als in diesen frühen Tagen der Präsidentschaft Donald Trumps. Dessen Probleme haben eine ähnliche Genese wie die des von ihm bewunderten Richard Nixon. Beide Male beginnen sie mit Einbrüchen in der Zentrale der Demokratischen Partei - damals physisch, diesmal digital. Watergate und Nixon sind Geschichte, während die Russlandaffäre am Anfang ihrer Aufklärung steht. Watergate 2.0 könnte weiterreichen, weil Hochverrat an eine gegnerische Macht im Spiel sein könnte. Die Bedeutung der Aussagen von FBI-Direktor Comey, eines Republikaners, besteht darin, diesen Verdacht erhärtet zu haben. Das FBI hat das Umfeld Trumps, vielleicht sogar diesen selbst, ins Visier genommen.