Mutmaßlicher Enkeltrick-Erfinder in Polen gefasst

Er betrog Tausende Senioren um ihr Erspartes: Arkadiusz Lakatosz bei seiner Festnahme in Warschau © Central Bureau of Investigation/PAP/dpa

"Hallo! Rate mal, wer hier ist!" So beginnen die Gespräche der Enkeltrick-Betrüger meistens. Tausende Menschen, vor allem Ältere, erhalten jedes Jahr solche Anrufe. Manche lassen sich in eine Unterhaltung verwickeln. Und am Ende sind einige von ihnen Tausende Euro los. Weil der Anrufer ihnen vorlügt, er sei ein Enkel, ein Neffe, ein Cousin oder ein anderer Verwandter und brauche Geld. Wer daraufhin zur Bank geht und das erbetene Geld abhebt, sieht es meistens nie wieder. In Brandenburg ergaunerten die Betrüger nach Angaben des Potsdamer Polizeipräsidiums im vergangenen Jahr auf diese Weise rund eine halbe Million Euro.

Die perfide Masche beginnt schon mit der Einstiegsfrage. Ein Senior, der einem Anrufer daraufhin den Namen des vermuteten Anrufers nennt, ist schon hereingefallen. Denn nun kann der Anrufer so tun, als sei er es. Mit freundlicher Stimme und akzentfreiem Deutsch schildert er dann meist eine Notlage, in der er sich befinde. Und dass er unter Zeitdruck sei. "Da wird dann zum Beispiel erzählt, er sei im Krankenhaus, weil er ein unbekanntes Kind angefahren habe. Nun brauche er 5000 Euro, damit es operiert werden kann", schildert Polizist Jürgen Schirrmeister das Vorgehen der Betrüger. Der Koordinator für polizeiliche Prävention in Märkisch-Oderland kennt die Tricks der Kriminellen.

Meist sage der Anrufer dann, er schicke einen Kumpel oder eine Bekannte vorbei, erklärt Schirrmeister weiter. Damit vermeide der Täter eine direkte Begegnung, bei der der Schwindel auffliegen könne. Mit den angeblichen Freunden fahren die Senioren zur Bank oder Sparkasse, heben das Geld ab und geben es den Unbekannten mit.

Wahlweise halten als Begründung der Geldanfrage auch einmalige Schnäppchen her, etwa ein günstiges Auto, das der Anrufer angeblich kaufen will. Oder gar ein Haus.

Die Betrüger setzten dabei meist auf Senioren. "Die Täter suchen im Telefonbuch nach Namen, die vermutlich zu Älteren gehören. Etwa nach Hildegard oder Gertrud", erläutert Schirrmeister. "Die rufen sie dann an." Der Trick klappe nicht in jedem Fall, sagt der Polizist. Aber selbst wenn sie bei 100 Leuten scheiterten, werde sich irgendwann jemand finden, der sich zum Geldabheben für den vermeintlichen Verwandten bereit finde. Bei Razzien wurden bereits Telefonbücher gefunden, in denen Name für Name abgestrichen worden war. Tausende.

Der Erfinder der Enkeltrick-Masche ist Arkadiusz Lakatosz, genannt "Hoss", der lange Zeit in Hamburg lebte, später aber nach Polen übersiedelte und dort in verschiedenen Wohnungen und mit wechselndem Äußeren die Ermittler verwirrte. Von dort aus dirigierte er einen Clan aus Roma-Familien, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Tausende Senioren um ihr Erspartes brachten - vermutlich auch in Brandenburg.

Das Geld wurde verprasst. Auf Videos ist zu sehen, wie Mitglieder der Sippe rauschende Feste feiern, bei denen kistenweise Champagner aufgetischt wird und die Köpfe der Bande mit Luxuswagen vorfahren. Vor wenigen Tagen wurde Lakatosz von der polnischen Polizei verhaftet - zum wiederholten Mal. Bislang kam er immer wieder frei, zum letzten Mal im Februar gegen 70 000 Euro Kaution.

Eine Chance, ihr Geld wiederzubekommen, haben die Betroffenen kaum. "Die Banken sind in aller Regel nicht in der Haftung", sagt Frithjof Jönsson, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Berlin. Wenn die Geschädigten geschäftsfähig seien, dann könnten sie auch größere Summen abheben, ohne dass das Geldinstitut etwas tun könne. "Eine Pflicht nachzufragen hat die Bank nicht", betont Jönsson. Nur wenn klar sichtbar wäre, dass die Person erpresst werde, habe das Geldinstitut eine Handhabe. Das verschwundene Geld könne später vom Täter höchstens über einen Zivilprozess eingeklagt werden. Falls er gefasst wird.

"Viele Enkeltricks werden gar nicht angezeigt", ist sich Präventionsberater Schirrmeister sicher. Die Dunkelziffer sei immens. Von vielen Anrufen erfahre die Polizei nichts. "Und manche Betroffenen melden sich aus Scham nicht." Er rät, auch misslungene Betrugsversuche anzuzeigen. So könnten Täter ermittelt und andere Senioren vor ihnen bewahrt werden.

Zur Vorbeugung rät der Berater vor allem zwei Dinge: "Rufen Sie in solch einem Fall den richtigen Enkel zurück." Und zwar unter der Nummer, die im eigenen Telefonbuch steht, und nicht unter der Nummer, die der Anrufer möglicherweise angibt. Und: "Geben Sie Fremden niemals Geld mit."

Dass die Gangster mit allen Wassern gewaschen sind, kann Schirrmeister bestätigen. Denn auch wenn Rentner die Masche erkennen, reagieren die Täter. Ein Betroffener im Barnim hatte nach einem solchen Telefonat wieder aufgelegt und wollte die Polizei rufen. "Im nächsten Moment klingelte schon das Telefon und jemand stellte sich als Polizeibeamter vor", berichtet Schirrmeister. Dem Mann wurde weisgemacht, die Polizei sei hinter den Betrügern her, und er solle das Geld abheben. Die Polizei werde bei der Übergabe zugreifen. Doch die Polizei wusste davon gar nichts. Das Geld war weg.