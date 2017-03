Eleganz und Perfektion

artikel-ansicht/dg/0/

Bei der ersten Auflage des Holzpferdturnieres, das der RFV Fehrbellin in Vorbereitung auf die Voltigier-Saison ins Leben rief, erntete der Gastgeber nicht nur viel Lob für eine rundum perfekte Organisation. Er konnte sich darüber hinaus auch über eine erfolgreiche Ausbeute freuen. Die Bilanz: zwei Siege, vier zweite Plätze, fünfmal bronzene Schleifen, dazu ein vierter Platz, drei fünfte und zweimal der sechste Rang.

Initiatoren des Turniers waren die beiden RFV-Trainerinnen Anika Lüdtke und Judy Schwabe (siehe Interview unten), zu dem über 350 Teilnehmer den Weg in die Rhinhalle fanden. Beim ersten saisonalen Gruppen- und Einzelsportvergleich sollten die Pflichtelemente am statischen Sportgerät unter Wettkampfbedingungen verfeinert und mehr Sicherheit bei der Kür in Aufbau, Ausführung und Gestaltung erlangt werden.

Mit den Vorführungen ihrer Schützlinge auf dem Übungspferd "Hans Peter" waren die Fehrbelliner Trainerinnen größtenteils zufrieden. "Dafür, dass wir in allen vier Gruppen nach Umstrukturierungen und Neuzugängen mit mindestens zwei unerfahrenen Voltigierern an den Start gingen, bin ich mit den Ergebnissen und Leistungen sehr zufrieden", zieht Jugendwartin Daniela Mohnicke ein positives Fazit.

Mindestens so wichtig wie die eigenen Erfolge war an beiden Wettkampftagen auch der spürbare Spaß bei allen Aktiven, der ebenso wie einige Höchstleistung die Turniergäste beeindruckte.

Über besondere Hingucker freuten sich die Zuschauer bei der eigens für das Holzpferdturnier integrierten Show-Duo-Prüfung. Sechs Paare absolvierten dabei kostümiert ihre Übungen auf "Hans Peter". Zum Auftakt bat Yasmin Schneider Partnerin Mareike Wendenburg (beide LRV Spandau) unter der Begleitmusik von Dirty Dancing zum Tanz. Ihre Darbietung wurde mit Platz drei belohnt. Einen Rang besser platziert waren Maria Bartels und Anika Schütte (BSV AdW Berlin), die die Richterin Marion Schulz mit ihrem Tanz der Vampire überzeugten. Mehr Punkte ergatterten nur Almut Erdmann und Aileen Linder vom VV Spreeteam Berlin.

Knapp einen Podestplatz verpasst, dennoch "megastolz und zufrieden", wie sie im Nachgang zu Protokoll gaben, waren Nadine Schindler und Laura Zabel von den Voltispatzen Bechlin. Für Longenführerin Zabel (26 Jahre) und Trainerin Schindler (30) stand vorab schon fest: "Mit der Konkurrenz können wir wohl nicht mithalten, aber wir wollen mal selbst dabei sein." Zabel ergänzte: "Als mich Nadine fragte, ob wir als Oldies auch mal an den Start gehen wollen. Da dachte ich mir: Was wir von unseren Schützlingen verlangen, müssen wir auch selber mal zeigen. Also habe ich Ja gesagt." Und nach ihrem Auftritt herrschte bei beiden Zufriedenheit. Nadine Schindler: "Wir haben unser Programm super umgesetzt. Dafür, dass wir vorab nur dreimal trainiert haben, war das eine tolle Leistung, es fehlte nur an der Höhe des Schwierigkeitsgrades. Bei der Ausführung der Übung haben wir eine super Note erhalten. Platz vier als einziges Trainerteam in dieser Abteilung kann sich sehen lassen."

Bei der folgenden zweiten Abteilung gingen die jüngeren Voltigierer an den Start, darunter gleich sechs Fehrbelliner Paare. Dazu zählten Priya Lilu Lüdtke und Johanna Marie Tölle. Die beiden dreijährigen Mädchen waren die jüngster Starter überhaupt beim Holzpferdturnier. Und der leidenschaftliche Auftritt der Beiden zog Zuschauer und Voltigierer gleichermaßen in ihren Bann. Da blieben auch die Augen von Richterin Marion Schulz, die seit über 30 Jahren Noten vergibt nicht trocken. Für Lüdtke und Tölle gab es bei der Siegerehrung einen Ehrenpreis (RA berichtete).

Marion Schulz musste im Anschluss an die Show-Darbietungen noch insgesamt zwölf verschiedene Prüfungen mit mehrfachen Durchgängen bewerten. Quasi Noten im Akkord verteilen. Und ihrem geschulten Auge entging nichts. "Es ist wie beim Bodenturnen oder beim Eiskunstlauf, die Ausführung der einzelnen Übungen ist entscheidend. Die Achsen und Höhen entscheiden über eine hohe oder niedrige Wertung", erklärte Schulz.

Und so wies Bechlins Trainerin Nadine Schindler ihre Voltispatzen vor den jeweiligen Starts auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, "dass sie an die Spannung und den Spaß, also das Lächeln, denken sollen. Das haben sie alle toll umgesetzt, wie man an den Platzierungen sehen konnte." Allen voran bei Lotta Garbe und Greta Lübke, die bei den E-Schritt-Duos laut Schindler "eine Bestleistung gezeigt haben". Der Lohn: Platz eins. Ihre Trainerin gerührt: "Einfach spitze, mir fehlen die Worte."

Auch die silberne Schleife ging nach Bechlin, an das älteste Volti-Duo mit Lucie Garbe und Finja Burghardt. Ebenso beeindruckt zeigte sich Trainerin Schindler von Platz vier für Annemarie Wachlin und Kimberly Barkow, die in Fehrbellin das erste Mal überhaupt an den Start gingen. Beide gehören erst seit 2016 zum Bechliner Team. "Sie können beide mega stolz auf ihre Leistung sein, nachdem sie erst seit so kurzer Zeit mittrainieren."

Als i-Tüpfelchen erreichten die Bechliner als Gruppe (E- Schritt) nach toller Leistung bei den Pflichtelementen und starker Kür Platz zwei, hinter Spandau IV und vor Demerthin II.