Schule im Theater

Wer einmal hinter der Bühne dabei sein, eine Aufführung sozusagen Backstage erleben durfte, wird beeindruckt sein, wie Mitspieler nach intensiven Szenen atemringend von der Bühne kommen, schwitzend ein überflüssiges Kleidungsstück von sich werfen, die hohen Schuhe in die nächste Ecke pfeffern oder auch mal einen kleinen Kratzer verarzten, den sie sich im Eifer des Gefechts zugezogen haben.

Das Regie-Dramaturgie-Duo Sebastian Eggers und Sebastian Maihs hat Friedrich Schillers Drama sehr aktionsreich inszeniert. Das auf die Bühne zu bringen, erfordert nicht nur Textsicherheit sondern ist auch körperlich anstrengend.

Bei dem semiprofessionellen Theaterensemble verfliegt die Anspannung schnell als der Schlussapplaus kommt. Doch die Veranstaltung ist noch lange nicht zu Ende. Regisseur, Dramaturg und Schauspieler stellen sich den Fragen des Publikums.

Etwa 70 Schüler des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums aus der 10. bis 12. Jahrgangsstufe haben die Vorstellung verfolgt. Die erste Frage kommt schnell: "Wie lange hat es gebraucht, um die ganzen Rollen auswendig zu lernen?". Blitz-Antwort aus dem Theaterensemble: "Jeder hatte ja nur eine." Alle lachen, das Eis ist gebrochen.

Einige Darsteller erklären, wie sich die Gruppe das Stück im Verlauf fast eines Jahres - zwischen Januar und der Premiere im November - unter professioneller Anleitung von Eggers und Maihs erarbeitet hat. "Warum gerade dieses Stück?" wird gefragt. Die Antwort des Regisseurs ist für Jugendliche gut nachvollziehbar: "Die Handlung ist hochaktuell. Es geht um eine junge Generation, die plötzlich aufsteht, etwas anderes will, eine gerechtere Welt fordert. Die es satt hat, sich an den Alten abzuarbeiten, die auf ihren Posten sitzen und nicht weichen wollen. Es geht um eine Generation, die unter hohem Leistungsdruck steht und sich selbst verwirklichen will."

Von nun an kommen die Fragen Schlag auf Schlag: "Wie lange spielt ihr schon zusammen? Wie werden die Rollen besetzt? Wie viel Überwindungskraft braucht man, um Kampf- oder Liebesszenen realistisch darzustellen? Habt ihr euch dabei schon mal verletzt? Wie bringt man es fertig, zur richtigen Zeit zu weinen?"

Manche Fragen gehen ins Detail, einige sind auch kritisch. Sie beweisen, wie aufmerksam die Schüler das Stück verfolgt haben.

"Ein Theaterstück zu lesen ist etwas ganz anderes als es auf der Bühne zu sehen", stellt eine Schülerin fest. "Es war echt spannend", meinen zwei andere übereinstimmend. Auch die beiden anwesenden Lehrerinnen sind zufrieden. "Im Vicco-von-Bülow-Gymnasium können die Schüler von der 9. Klasse bis zum Abitur das Fach "Darstellen und Gestalten' - später "Darstellendes Spiel' - belegen. Es ist ein richtiges Unterrichtsfach, alternativ zu "Musik und Kunst'", erklärt Tanja Böckmann.

Lehrer-Kollegin Heike Starke hat einen Deutsch-Leistungskurs zur alternativen Unterrichtsgestaltung mitgebracht. Beide Pädagoginnen sehen auch für die Zukunft gute Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit dem Kleinen Theater Falkensee. Das gilt nicht nur für den Besuch der Aufführungen.

Auch Lesungen oder gemeinsame Theaterproben werden in Betracht gezogen. Theaterleiterin Katharina Kusch möchte das Projekt weiter vorantreiben: "Jugendliche lieben es, sich dem Alltag zu entziehen und sich in eine andere Welt entführen zu lassen. Eine Welt voller Leidenschaften und Emotionen.

Klassiker, die man im Unterricht behandelt hat, werden den Schülern unmittelbar auf der Bühne gezeigt. Bei uns gibt es keine Grenze zwischen Publikum und Schauspielern. Wir möchten eine Verbindung zwischen dem Gelesenen und dem Erlebten schaffen, kulturelle und gesellschaftliche Akzente setzen und damit zur kulturellen Bildung beitragen."

Ein Angebot, das nicht nur für das Vicco-von-Bülow-Gymnasium gilt, wie die Theaterleiterin betont.