U-Bahnbauer brechen zur Station Brandenburger Tor durch

Berlin (MOZ) 28 Jahre nach der Wende wurde am Brandenburger Tor wieder eine Mauer von Ost nach West durchbrochen. Allerdings unterirdisch. Die Tunnel-Bauer der künftigen U55 brachen am Mittwoch zum Bahnhof Brandenburger Tor durch.

Blick in die Röhre: Mit dem Durchbruch am U-Bahnhof Brandenburger Tor ist der Rohbau der Tunnel unter der historischen Berliner Mitte beendet.

Das finale Stück wollen sie dann doch selbst in die Hand nehmen. Mit Hämmern schlagen die Männer des Schweizer Unternehmens "Implenia" die letzte meterdicke Wand ein. Unter Applaus krackselt einer nach dem anderen durch das Loch ins Bahnhofsgewölbe unter dem Pariser Platz, wo ein paar Touristen auf den nächsten Zug warten.

Schon seit Jahren pendeln von der Station Brandenburger Tor gelbe Züge zum nahen Hauptbahnhof. Auf dem Stummelbahnhof, der auch im Winter immer mollig warm war, fängt es nun plötzlich an zu ziehen. Baustaub wabert durch die durchbrochene Wand. "Theoretisch könnte man jetzt rund 1,9 Kilometer bis zum neuen U-Bahnhof Rotes Rathaus laufen", erklärt Projektleiter Peter Hoppe. Dort sind die Bauarbeiten an dem Jahrhundert-Projekt schon am weitesten fortgeschritten. In Juni sollen in der Bahnhofshalle die ersten Gleiskörper verlegt werden. In der neuen Kreuzungsstation "Unter den Linden" wird dagegen erst im Sommer Richtfest gefeiert.

Das Durchfahren der gesamten neuen Tunnelröhre wird aber frühestens 2020 möglich sein. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. "Der Knackpunkt ist der Bahnhof Museumsinsel, erläutert Hoppe. Das hänge vor allem mit der besonderen Lage direkt unter Spreekanal und Kupfergraben zusammen. In der Nähe befinden sich sensible Bauwerke wie die Schlossbrücke und die Bertelsmann-Repräsentanz. Deshalb muss der Bahnhof komplett unterirdisch gebaut werden. "Und das in einem geologisch sehr anspruchsvollen Gebiet", erklärt Hoppe. Er befürchtet deshalb, in 40 Metern Tiefe unter anderem auf große Findlinge zu stoßen. "Das könnte dann schnell zum Geduldsspiel werden", sagt er.

Der schwierige Untergrund hatte bei dem inzwischen 525 Millionen Euro teuren Mammut-Projekt immer wieder für Verzögerungen gesorgt. So stand Riesenbohrer Bärlinde unter der Museumsinsel monatelang still, weil Grundwasser in die Baugrube sickerte. Für den Bahnhofsbau wollen die Planer nun die zwei Einzelschächte mit kühlem Stickstoff abdichten. Umgeben von einem zwei Meter dicken Eispanzer könnten dann die schon vorhandenen Tunnel zum Bahnhofsgebäude ausgebaut werden, erklärt Hoppe.

Das besondere Verfahren wurde auch am U-Bahnhof Brandenburger Tor genutzt. Mit dem Durchbruch am Mittwoch wird nun Tunnelbohrer Bärlinde in Rente geschickt. Die 70 Meter lange Vortriebsmaschine ist schon in Einzelteile zerlegt, die woanders wieder zusammengesetzt werden können. Seit 2013 hatte sich Bärlinde durch den Berliner Untergrund gekämpft und nacheinander zwei jeweils 1,6 Kilometer lange Tunnelröhren gegraben. Durch Probleme mit dem tückischen Berliner Grundwasser war sie insgesamt zwölf Monate zum Stillstand verdammt. "Jetzt sehen wir endlich Licht am Ende des Tunnels", freut sich Stefan Roth, Chef von Implenia Deutschland. Auch für das Unternehmen sei es ein ganz besonderer Tag, dessen Vorgängerfirma habe schon vor 90 Jahren am Alexanderplatz an der U5 gebaut.

Mit dem Lückenschluss soll nun die alte Strecke nach Hönow an die 2009 eröffnete und nur 1,8 Kilometer lange "Kanzler-U-Bahn" angeschlossen werden. Fahrgäste können dann vom östlichen Stadtrand bis zum Hauptbahnhof durchfahren. "Der Durchbruch ist ein Meilenstein eines sehr wichtigen Infrastrukturprojekts", findet der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Mit der Maßnahme sollen vor allem die Linden vom Autoverkehr entlastet werden.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) rechnen auf der neuen U55 mit rund 150 000 Fahrgästen täglich. "Mit der Eröffnung des Humboldtforums erwarten wir noch ganz neue Touristenströme", so Müller. Die ersten Bahnen, mit denen diese bewältigt werden sollen, fahren am Freitag auf Tiefladern nach Mitte. Per Kran werden die Triebwagen des Typs Dora in der Nähe des Hauptbahnhofs durch eine Tunnelöffnung in den Untergrund gehoben.