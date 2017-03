Zum Wachschutz nur mit Prüfung

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Die Sicherheitsbranche boomt, doch bislang werden kaum ehemalige Geflüchtete als Sicherheitsmitarbeiter bei Wachschutzfirmen eingesetzt. In der Asylunterkunft in Hennigsdorf an der Ruppiner Chaussee ist zumindest ein Kameruner beim Wachschutz eingesetzt gewesen. Der 47-Jährige ist vergangenen Donnerstag allerdings bei einer Auseinandersetzung mit einem Heimbewohner verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Das hatte die Polizei mitgeteilt.

Zuständig für den Wachschutz in der Hennigsdorfer Flüchtlingsunterkunft ist das Unternehmer "Sicherheit Nord". Nachfragen nach den Erfahrungen mit Sicherheitsmitarbeitern aus Herkunftsländern wie Kamerun, Syrien oder Afghanistan wurden seitens der zuständigen Sicherheit-Nord-Filiale in Berlin abgelehnt. "Dazu sagen wir nichts", hieß es am Telefon und dann wurde umgehend aufgelegt.

Noch vor zwei Jahren war das Sicherheitsunternehmen "Securitas" für den Wachschutz der Hennigsdorfer Asylunterkunft zuständig. "Seit Ende 2015 sind wir nicht mehr in Hennigsdorf", sagt Securitas-Sprecher Bernd Weiler. Grund für den Wechsel sei eine neue Ausschreibung gewesen. Am Ende habe der Preis entschieden. "Da spielen wir aber nicht mit. Das geht uns in die falsche Richtung", sagt Weiler. Gerade Flüchtlingseinrichtungen seien ein sensibler Bereich. Securitas setzte dort "nur geschulte Leute" ein, "sonst fällt einem das auf die Füße".

Doch Mitarbeiter für den Wachschutz händeringend gesucht. Eine 100-prozentige Jobgarantie für eine "Fachkraft Security" verspricht zum Beispiel die private Ausbildungseinrichtung "Novum" in Oranienburg. Mittlerweile werden auch ehemals Geflüchtete als Wachschützer eingesetzt. Das ist neu und selten."Man muss den Einsatz von Landsleuten vorher genau überlegen und prüfen," sagt Novum-Schulleiter Maxim Kauffmann. Er rät in solchen Fällen "zu hoher Sensibilität". In Gemeinschaftsunterkünften lebten mitunter viele verschiedene Ethnien mit unterschiedlichen Sprachen und Gebräuchen. Einen Trend, anerkannte Ausländer in Asylunterkünften einzusetzen, sieht Kauffmann nicht. Die Sprachbarrieren seien zu hoch. Einfache Deutschkurse reichten nicht aus, um Inhalte zum Beispiel "des Strafgesetzbuches zu verstehen", so Kauffmann. Auch bei Novum scheiterte ein Geflüchteter bei der Fortbildung zum Sicherheitsmitarbeiter an mangelnden Sprachkenntnissen.

Bei der Oranienburger Ausbildungseinrichtung dauert die Fortbildung zum Sicherheitsmitarbeiter dreieinhalb Monate. Hinzukommt ein vierwöchiges Praktikum, "in dem wir viele Fälle durchspielen", erläutert Schulleiter Kauffmann. Am Ende steht dann eine Sachkundeprüfung, die seit 2017 verbindlich vorgeschrieben ist. "Wir haben fast täglich Anrufe, ob wir Mitarbeiter haben", so Kauffmann. Aber ein Schnell-schnell gebe es. "Trotz aller Suche, legen wir wert auf eine profunde Ausbildung."