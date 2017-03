Stadt schüttet 22 177 Euro an Vereine aus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561346/

Insgesamt 22 177 Euro stellt die Stadt Zehdenick in diesem Jahr für die Bereiche Soziales, Sport und Heimatpflege in der Kernstadt zur Verfügung. Fast alle Antragsteller werden mit einer Zuwendung in Höhe des Vorjahres bedacht. Mit 3 200 Euro unterstützt die Kommune erneut das Mehrgenerationenhauses in Zehdenick und erhält der Märkische Sozialverein für seine Beratungsangebote in Zehdenick 3 050 Euro. Die evangelische Beratungsstelle im Kloster bekommt einen Zuschuss in Höhe von 1 450 Euro. Keinen Antrag gestellt hatte in diesem Jahr der Kiezpunkt. Der vor einem Jahr in Zehdenick-Süd gestartete Treffpunkt erhält nun aus einer anderen Quelle Personalkosten, um seine Arbeit fortzusetzen, informierte Angelika Falk von der Stadtverwaltung. Geld von der Kommune gibt es auch wieder für die Lebenshilfe, den Blinden- und Sehbehindertenverband, die Volkssolidarität, die Selbsthilfegruppe für psychische Erkrankungen und das DRK Märkisch-Oder-Havel-Spree. Der Kreisverband des Roten Kreuzes bietet Drogen- und Suchtberatung und betreut zurzeit acht Personen aus Zehdenick und ist Träger der Sozialarbeit an der Exin-Oberschule.

Geld gibt es auch wieder für den Behindertenverband Oberhavel und die Selbsthilfegruppe der Trockenen Alkoholiker.

Knapp 5 000 Euro schüttet die Stadt an die Sportvereine aus. Je mehr Kinder und Jugendliche die Vereine haben, desto größer fällt die Zuwendung aus. Denn als Grundförderung gewährt die Kommune jedem Verein 195 Euro. Den größten Batzen erhält der SV Zehdenick 1920 in Höhe von 1 341 Euro. Die Heimatpflege bezuschusst die Kommune mit 3 200 Euro. Ganz vorne mit dabei ist der Fremdenverkehrsverein. Er bekommt einen Zuschuss in Höhe von 700 Euro für die Ausrichtung des Hafenfestes. Keinen Antrag gestellt hat in diesem Jahr der Kleintierzüchterverein 1906, der im vergangenen Jahr noch eine Zuwendung in Höhe von 200 Euro erhielt. Bedacht wird aber das Kurt-Mühlenhaupt-Museum mit einer Zuwendung in Höhe von 200 Euro für die Ausstellung zum 50. Geburtstag des Fotografen André Rival, obwohl sich das Museum im Ortsteil Bergsdorf befindet und die Dörfer einen separaten Zuschuss für die Heimatpflege erhalten. Für ein Schattenspiel bekommt die Stadtbibliothek 250 Euro, der Verein Kulturlandschaft Brandenburg Nord bekommt 450 Euro fürs Sommerfest, ein Theaterprojekt mit Rolf Hoppe und den Film "Der Vorleser", der bereits anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar gezeigt wurde.