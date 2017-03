Regenwasser flutet Grundstück

artikel-ansicht/dg/0/

Kummro (MOZ) Bei starken Regenfällen verwandelt sich ein Teil der Kummroer Straße in einen See. Da es keine Straßenentwässerung gibt, kann das Wasser ungehindert von dem Hang und mehreren Grundstücken zum tiefsten Punkt fließen: Dort befinden sich drei Häuser und ein schlecht funktionierender Ablauf.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561348/

Beate Lindner zeigt die Situation vor ihrem Haus in der Kummroer Straße. Der Abfluss (unten im Bild) kann bei Starkregen nicht genügend Wasser aufnehmen, so dass das Grundstück der Familie regelmäßig überflutet wird.

Beate Lindner zeigt die Situation vor ihrem Haus in der Kummroer Straße. Der Abfluss (unten im Bild) kann bei Starkregen nicht genügend Wasser aufnehmen, so dass das Grundstück der Familie regelmäßig überflutet wird. © MOZ/Hubertus Rößler

Wunderschön ruhig gelegen sind die Häuser am nordwestlichen Ende der Kummroer Straße in dem Neuzeller Ortsteil Kummro. Doch die Idylle trügt. Immer wenn Gewitter oder starke Regenfälle angesagt werden, sind Beate Lindner und ihr Mann in Alarmbereitschaft. Denn ihr Haus befindet sich an der tiefsten Stelle der Straße. Bei Regen läuft das Wasser aus drei Richtungen hierher und verwandelt das marode Kopfsteinpflaster regelrecht in einen See. Mindestens zwei- bis dreimal im Jahr sind die Niederschläge so stark, dass auch ihr abschüssig gelegenes Grundstück geflutet wird. Vor dem Haus der Lindners wurde vor mehreren Jahren ein Ablauf gebaut. "Doch dieser ist viel zu klein und kann die Wassermassen nicht aufnehmen. Außerdem ist der Abfluss nicht mehr zeitgemäß und verstopft immer sehr schnell. Daher nehmen wir vor Regen immer vorsorglich das Gitter ab", berichtet Beate Lindner. Und das teilweise unter Lebensgefahr, da man bei einem Blitzeinschlag mitten im Wasser stehe.

Das Niederschlagswasser habe teilweise schon etwa 80 Zentimeter über dem Straßenniveau gestanden. "Da der Regen nicht ablaufen kann, bahnt er sich seinen Weg über unser Grundstück. Auch unser Stromkasten und die Anschlüsse für Gas, Wasser, Telefon und Fernsehen sind dann Land unter", erzählt sie. Da es keine Kanalisation gibt, soll das Wasser über eine kleine Rinne, die von der Familie in Eigenregie und auf eigene Kosten gebaut wurde, über ihr Privatgrundstück abgeleitet werden. Doch auch die Rinne läuft bei starkem Regen häufig über. "Als wir vor achtzehn Jahren hierher gezogen sind, hat uns niemand gesagt, dass das Niederschlagswasser des halben Dorfes bei uns ankommt. Es existierte nur eine kleine Vertiefung auf der Straße. Wenn wir gewusst hätten, was hier los ist, hätten wir sicherlich nicht gebaut oder zumindest die Kabel anders verlegt", sagt die Anwohnerin.

Betroffen sind neben dem Haus der Familie Lindner noch zwei weitere Nachbarn, bei denen ebenfalls regelmäßig Wasser auf dem Grundstück und zum Teil in der Garage steht. Hinzu kommt, dass das Problem im Laufe der Jahre sogar noch zugenommen habe. "Zum Einen gibt es immer häufiger intensiven Regen und starke Gewitter. Zum Anderen werden immer mehr Bäume abgeholzt und Natur in Bauland verwandelt, wodurch der Regen weniger versickern kann. Außerdem entsorgen viele Grundstückseigentümer in der Nachbarschaft das Niederschlagswasser nicht auf ihrem Grundstück", zählt die Kummroerin auf. Auch derzeit werden wieder drei neue Baugrundstücke vermessen.

Die regelmäßigen Wassermassen auf ihrem Grundstück haben noch weitere negativen Folgen: "Von den Feldern und aus den Wäldern werden neben Unrat auch Kunstdünger und Ungeziefergifte mit auf unser Grundstück geschwemmt. Diese habe ich dann in meinem Gemüsegarten." Und durch die Feuchtigkeit würden die Risse im Haus zunehmen und größer werden.

Das Problem sei seit vielen Jahren bekannt. "Doch wir werden immer wieder vertröstet. Dabei ist das Amt doch dazu verpflichtet, für eine ordentliche Entwässerung zu sorgen. Das kann doch nicht auf unserem Privatgrundstück und auf unsere Kosten passieren", sagt die Anwohnerin. Zwar wurden an der Straße vor wenigen Jahren zwei weitere Abflüsse gebaut, doch diese würden nicht funktionieren. "Sie nehmen gar kein Wasser auf, da sie an den falsch Stellen errichtet wurden. Unser Lösungsvorschlag ist, eine ordentliche Straßenentwässerung zu bauen", sagt Beate Lindner, die das Problem auch zum wiederholten Male bei der jüngsten Neuzeller Gemeindevertretersitzung ansprach.

Dietmar Baesler ist die prekäre Situation in der Kummroer Straße bekannt. "Wir müssen eine Lösung finden. Ich verspreche, dass wir an dem Problem dran bleiben", sagte der ehrenamtliche Neuzeller Bürgermeister. Und Bauamtsleiter Thomas Tavernier erklärte: "Bei den drei neuen Parzellen ist vorgeschrieben, dass das anfallende Regenwasser auf dem Grundstück verbleiben muss. Abgesehen davon muss sich natürlich an der Gesamtsituation etwas ändern."

Darauf hofft auch Beate Lindner nach wie vor. Wohl schon mit etwas Galgenhumor erklärte sie auf der Sitzung: "Wenn weiterhin nichts gemacht wird, beantrage ich, dass wir vor jedem Regen Sandsäcke für unser Grundstück bekommen."