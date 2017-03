Entscheidung fällt fast mit der Schlusssirene

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ/ogr) In einem bis zur letzten Minute spannenden dritten Halbfinale haben sich die Oder Griffins nach einem 7:5 gegen die Flemsdorfer Haie in der Eisarena den Einzug ins Endspiel der Uckermark-Eishockeyliga 2016/17 gesichert.

Umkämpftes drittes Halbfinale: René Kuchta von den Flemsdorfer Haien und Wieslaw Chojnicki (Oder Griffins/r.) wollen die schwarze Scheibe in ihren Besitz bringen. Das entscheidende Match in der Vorschlussrunde (5:7) war bis zur 60. Minute spannend. © Carola Voigt

Die "Haie", die das erste Match nach verschuldetem Spielabbruch des Gegners offiziell mit 8:0 gewonnen und die zweite Partie mit 3:6 verloren hatten, kamen diesmal mit zwei frühen Treffern (2., 5.) besser ins Spiel. Die Antwort des Teams in Grün gab es noch in der gleichen Minute durch Thomas Wolff. Kurz vor der ersten Drittelpause glich Wladimir Obzewski zum 2:2 aus.

Zum zweiten Drittel kamen die Griffins besser aus der Kabine. Schnell klingelte es durch Jakob Uffrecht im Gehäuse des Flemsdorfer Keepers (22.). Grzegorz Rusnak erhöhte nur eine Minute später auf 4:2. Doch die Haie blieben am Puck. Zwei schnelle Tore der Flemsdorfer brachten wieder den Ausgleich. Durch den zweiten Rusnak-Treffer (25.) gingen die Oder Griffins mit einer knappen 5:4-Führung in die letzte Drittelpause. Auch im letzten Abschnitt schenkten sich die Mannschaften nichts, wobei es insgesamt nur sechs Strafminuten im gesamten Match (alle für die Griffins) gab. Lange warteten die Fans auf das nächste Tor. In der 54. Minute erklang dann erneut die Tormusik der Griffins, als Jaroslaw Nocun einnetzte.

Die Haie, für die Torsten Müller, René Kuchta (je 2) und Marcel Meißner trafen, blieben dran und erzielten bereits in der folgenden Minute das 6:5. Faktisch mit der Schlusssirene gelang dem deutsch-polnischen Team die endgültige Entscheidung, als erneut Rusnak das 7:5 markierte. Mit dem hart erkämpften Sieg war das Finale erreicht.

Indes stehen die Plätze 5 bis 10 der Saison 2016/17 seit dem vergangenen Wochenende komplett fest: Das Team der Eismammuts Uckermark hatte sich zuvor bereits den fünften Rang gegen die Prenzlau Blizzards gesichert, die Best-of-3-Serien beendeten jetzt der Eishockeyclub 75 nach einem 9:7 gegen die Freudenberger Ice-Devils als Siebter sowie die ESG Landin/Flemsdorf nach einem 7:6 in der Verlängerung gegen die Ueckermünder Lions als Neunter. Das "kleine Finale" (Titelverteidiger Schwedter Eisbären gegen Flemsdorfer Haie/ab 16 Uhr) und das Endspiel (Lokomotive Berlin gegen Oder Griffins/ 19 Uhr) folgen dann am 1. April.